Вечеринки «Авангарда» переезжают в Городской сад

В четверг, 19 июня, с 19:00 всех гостей ждёт насыщенный вечер: автограф-сессия с новичком хоккейного клуба «Авангард», имя которого пока не раскрывается, точки с фирменным мерчем, музыка от диджея, танцы, конкурсы с призами и обновлённые фотозоны. Организаторы также готовят несколько сюрпризов, подробности которых сохраняются в тайне.