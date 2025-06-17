Вечеринки «Авангарда» переезжают в Городской сад

Летняя серия вечеринок #буэнослетос, которые проводит ХК «Авангард», меняет место проведения. Если раньше встречи проходили у клиентского центра на Ленина, 20, то теперь программа развернется в Городском саду за ТЮЗом, где весной проходили трансляции матчей плей-офф.
В четверг, 19 июня, с 19:00 всех гостей ждёт насыщенный вечер: автограф-сессия с новичком хоккейного клуба «Авангард», имя которого пока не раскрывается, точки с фирменным мерчем, музыка от диджея, танцы, конкурсы с призами и обновлённые фотозоны. Организаторы также готовят несколько сюрпризов, подробности которых сохраняются в тайне.