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Вечеринки «Авангарда» переезжают в Городской сад

Прошлые мероприятия от ХК «Авангард» проходили на Ленина, 20.

Источник: Om1 Омск

Летняя серия вечеринок #буэнослетос, которые проводит ХК «Авангард», меняет место проведения. Если раньше встречи проходили у клиентского центра на Ленина, 20, то теперь программа развернется в Городском саду за ТЮЗом, где весной проходили трансляции матчей плей-офф.

В четверг, 19 июня, с 19:00 всех гостей ждёт насыщенный вечер: автограф-сессия с новичком хоккейного клуба «Авангард», имя которого пока не раскрывается, точки с фирменным мерчем, музыка от диджея, танцы, конкурсы с призами и обновлённые фотозоны. Организаторы также готовят несколько сюрпризов, подробности которых сохраняются в тайне.