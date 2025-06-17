В Омской области растёт число выпускников, сдающих ЕГЭ на высший балл

Это самый массовый экзамен. Его сдавали 7 867 омских школьников. Восемь человек получили за экзамен сто баллов. Еще 28 человек приблизились к максимальному результату, набрав по 97 баллов. От 80 баллов и выше за этот ЕГЭ получили 9 процентов омских выпускников.