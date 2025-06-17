В Омской области растёт число выпускников, сдающих ЕГЭ на высший балл

Министерство образования Омской области опубликовало результаты ЕГЭ по русскому языку, который омские выпускники сдавали 30 мая.
Это самый массовый экзамен. Его сдавали 7 867 омских школьников. Восемь человек получили за экзамен сто баллов. Еще 28 человек приблизились к максимальному результату, набрав по 97 баллов. От 80 баллов и выше за этот ЕГЭ получили 9 процентов омских выпускников.
Ранее были обнародованы результаты ЕГЭ по истории, литературе, химии и математике. С учётом этих данных в Омской области насчитывается 25 стобалльных работ по итогам экзаменов этого года.
За ЕГЭ по математике, один выпускник в регионе набрал 99 баллов, более 5% получили по итогам экзамена от 80 баллов и выше. 60% участников получили результат выше 60 баллов.
Напомним, выпускники с высокими баллами, выбравшие для дальнейшего обучения омские вузы, могут претендовать на премию в размере от 30 до 120 тысяч рублей.