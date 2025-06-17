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В Омской области растёт число выпускников, сдающих ЕГЭ на высший балл

По итогам экзамена по русскому языку, число стобалльников в регионе выросло до 25 человек.

Министерство образования Омской области опубликовало результаты ЕГЭ по русскому языку, который омские выпускники сдавали 30 мая.

Это самый массовый экзамен. Его сдавали 7 867 омских школьников. Восемь человек получили за экзамен сто баллов. Еще 28 человек приблизились к максимальному результату, набрав по 97 баллов. От 80 баллов и выше за этот ЕГЭ получили 9 процентов омских выпускников.

Ранее были обнародованы результаты ЕГЭ по истории, литературе, химии и математике. С учётом этих данных в Омской области насчитывается 25 стобалльных работ по итогам экзаменов этого года.

За ЕГЭ по математике, один выпускник в регионе набрал 99 баллов, более 5% получили по итогам экзамена от 80 баллов и выше. 60% участников получили результат выше 60 баллов.

Напомним, выпускники с высокими баллами, выбравшие для дальнейшего обучения омские вузы, могут претендовать на премию в размере от 30 до 120 тысяч рублей.