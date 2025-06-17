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«Завозят после поездок на Мальдивы, остров Бали, в Шри-Ланку и Индонезию». Эпидемиолог сказала из каких стран белорусы возвращаются с малярией и лихорадкой денге

Эпидемиолог рассказал о завозе малярии и лихорадки денге в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

О случаях завоза малярии и лихорадки денге в Беларусь эпидемиолог рассказала на пресс-конференции в Национальном пресс-центре.

Так, по словам завотделением особо опасных инфекций отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Анастасии Лешкевич, в Беларуси случаи таких заболеваний, как малярия и лихорадка денге, являются единичными и не представляют эпидемиологической опасности.

— Для Беларуси данные заболевания эпидемиологической опасности не представляет, то есть человек не является источником инфекции, — отметила специалист.

Эпидемиолог уточнила, что в Беларуси нет переносчиков, которые могли распространять «экзотические» инфекции. К тому же климат в республике для них слишком прохладный.

При этом лихорадку денге чаще всего завозят в Беларусь, вернувшись из поездок на Мальдивы, остров Бали, в Шри-Ланку и Индонезию.

— В республике отмечается увеличение количества случаев завоза различных заболеваний из других стран, — прокомментировал профессор кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медуниверситета Сергей Жаворонок.

Завозные инфекции, это зачастую заболевания с длительным инкубационным периодом: турист возвращается с отпуска и заболевает. И чаще всего завозят в Беларусь малярию.

— В год фиксируется примерно около 10 случаев завоза этого заболевания, — заметил профессор.

И уточнил, что подобные случаи всегда очень тяжелые и бывают с летальным исходом. К счастью, в 2025 году летальных исходов не было.

Также в Беларуси фиксируются случаи гепатита А, но это не такое опасное заболевание. При его завозе наблюдаются вторичные от первичного случаи и даже третичные, то есть при завозе часто образуется очаг.

Ранее сказали, что отечественная биосубстанция для лечения рака создана и применяется в Беларуси.