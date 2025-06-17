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В Омске изменят порядок выборов мэра: кандидатуры будут согласовывать с главой региона

Изменения предварительно согласовали в Омском Горсовете.

Источник: Комсомольская правда

В Омском городском совете приняли предварительное решение об изменении порядка избрания мэра города. Теперь кандидаты на этот пост будут предлагаться главой региона, а окончательный выбор останется за депутатами горсовета.

Решение поддержал комитет по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Новый порядок станет частью Устава города Омска, который сейчас находится на стадии корректировки.

Ранее процедура была более открытой: любой желающий мог подать документы для участия в конкурсе на должность мэра. На финальном этапе муниципальный парламент отбирал двух кандидатов, из которых во время пленарного заседания выбирался победитель. Теперь же инициатива переходит к руководству региона, что фактически делает процесс более контролируемым.

«Это выстраивание вертикали власти. Мэр и губернатор — это одна команда, которая работает над решением общих задач и должна действовать слаженно», — прокомментировал реформу глава комитета Юрий Козловский.

Последние выборы мэра проходили в 2021 году. Если изменения вступят в силу, новый порядок может быть применен уже при следующих выборах, которые состоятся в конце 2026 или начале 2027 года. Ранее мы писали, что в РЭК Омской области объяснили, почему омичи так много платят за «коммуналку».