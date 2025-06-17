В Омске изменят порядок выборов мэра: кандидатуры будут согласовывать с главой региона

Последние выборы мэра проходили в 2021 году. Если изменения вступят в силу, новый порядок может быть применен уже при следующих выборах, которые состоятся в конце 2026 или начале 2027 года. Ранее мы писали, что в РЭК Омской области объяснили, почему омичи так много платят за «коммуналку».