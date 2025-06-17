Памятник метростроителям России установят на Сокольнической площади

На Сокольнической площади в столице установят памятник «Метростроителям России». Соответствующее постановление Правительства Москвы подписал Сергей Собянин.
Монумент появится в сквере Московского Метро — рядом с Русаковской улицей, где в декабре 1931 года во дворе дома 13 началось строительство первой очереди Московского метрополитена от «Сокольников» до «Парка культуры», открытой в 1935 году.
На передней части композиции расположатся две динамичные фигуры: одна будет изображать метростроителя 1930-х годов, другая — современного представителя этой важной для города профессии. Обе фигуры поместят в нишу, похожую на тоннель метро, на фоне эмблемы Метростроя. С тыльной стороны монумента изобразят карту столицы 1935 года с первой схемой московского метро.
Проектирование и изготовление памятника планируется завершить в 2025 году.