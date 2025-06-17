Памятник метростроителям России установят на Сокольнической площади

На передней части композиции расположатся две динамичные фигуры: одна будет изображать метростроителя 1930-х годов, другая — современного представителя этой важной для города профессии. Обе фигуры поместят в нишу, похожую на тоннель метро, на фоне эмблемы Метростроя. С тыльной стороны монумента изобразят карту столицы 1935 года с первой схемой московского метро.