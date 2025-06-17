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Памятник метростроителям России установят на Сокольнической площади

Композиция будет включать фигуры метростроителей 1930-х и современности, а также карту первой линии метро.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На Сокольнической площади в столице установят памятник «Метростроителям России». Соответствующее постановление Правительства Москвы подписал Сергей Собянин.

Монумент появится в сквере Московского Метро — рядом с Русаковской улицей, где в декабре 1931 года во дворе дома 13 началось строительство первой очереди Московского метрополитена от «Сокольников» до «Парка культуры», открытой в 1935 году.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На передней части композиции расположатся две динамичные фигуры: одна будет изображать метростроителя 1930-х годов, другая — современного представителя этой важной для города профессии. Обе фигуры поместят в нишу, похожую на тоннель метро, на фоне эмблемы Метростроя. С тыльной стороны монумента изобразят карту столицы 1935 года с первой схемой московского метро.

Проектирование и изготовление памятника планируется завершить в 2025 году.