В Самаре прошла церемония чествования юбиляров семейной жизни

Во Дворце бракосочетаний Красноглинского района поздравили семь супружеских пар, отметивших 50, 55 и 60 лет совместной жизни. Мероприятие прошло в рамках программы «Семейное долголетие» комитета ЗАГС Самарской области и национального проекта «Семья».
На торжественной церемонии чествовали четыре пары с «золотой» свадьбой — 50 лет в браке: Бирдиных, Лукиных, Сафроновых и Мочаловых. Изумрудную свадьбу (55 лет) отметили Полубабкины. Бриллиантовую годовщину (60 лет) встретили семьи Уцеровых и Моисеевых.
Как подчеркнула начальник отдела ЗАГС Красноглинского района Светлана Демина, такие встречи — это признание важности семейных ценностей и традиций. Депутат районного совета Эдуард Галстян отметил, что проведение подобных мероприятий стало доброй традицией и примером для подражания.
Жители могут подать заявки на участие в подобных церемониях в отделах ЗАГС по месту жительства.
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