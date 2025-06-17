В Самаре прошла церемония чествования юбиляров семейной жизни

На торжественной церемонии чествовали четыре пары с «золотой» свадьбой — 50 лет в браке: Бирдиных, Лукиных, Сафроновых и Мочаловых. Изумрудную свадьбу (55 лет) отметили Полубабкины. Бриллиантовую годовщину (60 лет) встретили семьи Уцеровых и Моисеевых.