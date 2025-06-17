В зоопарке Ростова отметили День рождения носорога Теркеля

Носорогу Теркелю в зоопарке Ростова-на-Дону исполнилось уже 13 лет. Специалисты отмечают, что африканский гигант еще сравнительно молод, в благоприятных условиях и при хорошем уходе такие питомцы могут жить более 40 лет.
Сейчас в зоопарке живут два белых носорога — Теркель и Зеон. Они родились в парке Сафари Рамат-Ган в Тель-Авиве, а в Ростов-на-Дону их привезли специальным авиабортом в 2017 году.
Напомним, белые носороги — довольно крупные животные. В частности, масса старых самцов может достигать 4−4,5 тонн. При беге некоторые их них развивают скорость до 45 км/час.
В жару носороги укрываются в тени деревьев и начинают пастись лишь при наступлении сумерек. При умеренной температуре стадо находится на пастбище большую часть дня, а иногда и всю ночь. Малыши белых носорогов начинают щипать траву примерно через неделю после появления на свет, но молоком матери при этом питаются до года.
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