В зоопарке Ростова отметили День рождения носорога Теркеля

В жару носороги укрываются в тени деревьев и начинают пастись лишь при наступлении сумерек. При умеренной температуре стадо находится на пастбище большую часть дня, а иногда и всю ночь. Малыши белых носорогов начинают щипать траву примерно через неделю после появления на свет, но молоком матери при этом питаются до года.