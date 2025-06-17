ГД приняла закон о привлечении студентов к работе гидами

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается привлекать к работе гидами и экскурсоводами студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования в сфере туризма, при условии прохождения ими успешной промежуточной аттестации в учебных заведениях.
Законом предлагается разрешить привлекать к работе гидами и экскурсоводами студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования в сфере туризма, при условии прохождения ими успешной промежуточной аттестации в учебных заведениях.
В документе отмечается, что прохождение аттестации возможно для тех студентов, которым уже исполнилось 18 лет, а также при условии прохождения ими обучения по основным профессиональным образовательным программам по дисциплине по оказанию услуг экскурсовода или гида-переводчика.
Кроме того, законом предусматривается, что экскурсовод или гид-переводчик может пройти аттестацию для оказания услуг на территории одного субъекта РФ или территориях нескольких субъектов РФ, на территории одного муниципального образования или территориях нескольких муниципальных образований в границах субъекта РФ за исключением территорий муниципальных образований в границах Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также на национальных туристских маршрутах, Данное изменение вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
Устанавливается возможность осуществления регионального государственного контроля в сфере туристской индустрии государственными учреждениями, подведомственными контрольному органу, в пределах полномочий этого органа.
Как рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев («Новые люди»), на данный момент дефицит кадров в туризме по «самым скоромным подсчетам» составляет 250 тысяч человек. По его словам, при растущем в высокий сезон туристско-экскурсионном потоке эта потребность будет только возрастать.
«При этом мы хотим соблюсти другую законодательную норму, принятую всего год назад, согласно которой не дозволяется организовывать и проводить экскурсии без подтверждения соответствующего образования, пройденной аттестации и регистрации в едином федеральном реестре экскурсоводов и гидов-переводчиков. Фактически принятый сегодня закон представляет собой расширение предыдущей поправки к основному закону о туризме — мы оставляем обязательным условием прохождение аттестации, которая должна показать уровень владения студентами предметом проведения конкретной экскурсии, что поможет нам сохранить качество оказываемых услуг на должном уровне и таким образом уравниваем в правах всех участников этого сегмента туристического рынка», — отметил он.
Парламентарий добавил, что за организацию и прохождение аттестации учащихся, желающих попробовать свои силы в профессиональном мире, отвечать будет образовательное учреждение. Кроме того, Тарбаев подчеркнул, что промежуточная аттестация в стенах вуза или СПО не отменяет в будущем обязательного подтверждения квалификации и прохождения аттестации раз в пять лет.
«Сегодня туротрасли жизненно важны новые кадры, способные гибко реагировать на имеющиеся запросы рынка, так как все большее число потребителей услуг в туризме — их ровесники. Принятый закон открывает возможность вхождения в профессию и практическую реализацию получаемого образования». — заключил он.