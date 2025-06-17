ГД приняла закон о привлечении студентов к работе гидами

«При этом мы хотим соблюсти другую законодательную норму, принятую всего год назад, согласно которой не дозволяется организовывать и проводить экскурсии без подтверждения соответствующего образования, пройденной аттестации и регистрации в едином федеральном реестре экскурсоводов и гидов-переводчиков. Фактически принятый сегодня закон представляет собой расширение предыдущей поправки к основному закону о туризме — мы оставляем обязательным условием прохождение аттестации, которая должна показать уровень владения студентами предметом проведения конкретной экскурсии, что поможет нам сохранить качество оказываемых услуг на должном уровне и таким образом уравниваем в правах всех участников этого сегмента туристического рынка», — отметил он.