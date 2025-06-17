Многодетной семье из Самарской области выплатили 200 тысяч рублей после пожара

В семье Сидоренко с пятью детьми из поселка Спутник Самарской области произошло несчастье — их дом сгорел. Семья обратилась к губернатору области Вячеславу Федорищеву за помощью.
Ранее мы уже писали об этой ситуации, а сейчас подробности рассказал глава муниципального района Волжский Самарской области Александр Шарков.
Сейчас погорельцам оказывают всю возможную поддержку. Семье выплатили 200 тысяч рублей и работают над выделением участка для многодетной семьи.
Помимо этого, семье планируется предоставить временное жилье. Сейчас там делают ремонт.
А осенью Сидоренко ждет радость — родится шестой ребенок. Это даст им возможность поучаствовать в госпрограмме по улучшению жилищных условий. Выплата может быть получена в 2026 году.
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