Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многодетной семье из Самарской области выплатили 200 тысяч рублей после пожара

В семье Сидоренко с пятью детьми из поселка Спутник Самарской области произошло несчастье — их дом сгорел.

В семье Сидоренко с пятью детьми из поселка Спутник Самарской области произошло несчастье — их дом сгорел. Семья обратилась к губернатору области Вячеславу Федорищеву за помощью.

Ранее мы уже писали об этой ситуации, а сейчас подробности рассказал глава муниципального района Волжский Самарской области Александр Шарков.

Сейчас погорельцам оказывают всю возможную поддержку. Семье выплатили 200 тысяч рублей и работают над выделением участка для многодетной семьи.

Помимо этого, семье планируется предоставить временное жилье. Сейчас там делают ремонт.

А осенью Сидоренко ждет радость — родится шестой ребенок. Это даст им возможность поучаствовать в госпрограмме по улучшению жилищных условий. Выплата может быть получена в 2026 году.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. А также читайте наши материалы на Дзене.