В омских Нефтяниках появится завод по переработке солода и ячменя

Проект предполагает возведение комплекса, который будет состоять из нескольких объектов. Главным из них станет четырехэтажный производственный корпус общей площадью 7600 квадратных метров. Также запланировано строительство трехэтажной сушилки площадью 2600 квадратных метров и семиэтажной рабочей башни с транспортной галереей для хранения сырья.