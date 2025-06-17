В омских Нефтяниках появится завод по переработке солода и ячменя

В Омске начнется строительство завода по переработке солода и ячменя — ключевых ингредиентов для производства пива. Новое предприятие разместится в районе Нефтяников на улице Заводской. Информацию подтвердили в городском департаменте архитектуры и градостроительства Омска.
Проект предполагает возведение комплекса, который будет состоять из нескольких объектов. Главным из них станет четырехэтажный производственный корпус общей площадью 7600 квадратных метров. Также запланировано строительство трехэтажной сушилки площадью 2600 квадратных метров и семиэтажной рабочей башни с транспортной галереей для хранения сырья.
Инициатором проекта выступает индивидуальный предприниматель, чье имя пока не разглашается. Разрешение на строительство уже получено и будет действовать до октября 2026 года.
Добавим, что солод и ячмень широко используются в пивоваренной промышленности, а также в производстве муки.