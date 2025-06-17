В Воронеже умерла известный филолог ВГУ

В Воронеже 16 июня скончалась филолог Нина Кордова, известный педагог ушла из жизни на 86 году, сообщила пресс-служба ВГУ.
Как отметили в вузе, Нины Георгиевны около полувека отдала университету. Сначала работала на филологическом факультете, потом учила студентов-рабфаковцев и учащихся подготовительных курсов ВГУ.
— Нина Георгиевна — пример беззаветного служения педагогике, образованию. Человек большого сердца, удивительной доброты и отзывчивости, она навсегда останется в памяти благодарных учеников и коллег, — отметили в некрологе.
Прощание с Ниной Кордовой состоится 19 июня в 11.00 на ул. Березовая Роща, 6.