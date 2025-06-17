Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже умерла известный филолог ВГУ

Нине Кордовой было 85 лет.

Источник: пресс-служба ВГУ

В Воронеже 16 июня скончалась филолог Нина Кордова, известный педагог ушла из жизни на 86 году, сообщила пресс-служба ВГУ.

Как отметили в вузе, Нины Георгиевны около полувека отдала университету. Сначала работала на филологическом факультете, потом учила студентов-рабфаковцев и учащихся подготовительных курсов ВГУ.

— Нина Георгиевна — пример беззаветного служения педагогике, образованию. Человек большого сердца, удивительной доброты и отзывчивости, она навсегда останется в памяти благодарных учеников и коллег, — отметили в некрологе.

Прощание с Ниной Кордовой состоится 19 июня в 11.00 на ул. Березовая Роща, 6.