Россиянам рассказали, когда дропперу грозит уголовная ответственность

Там напомнили, что сейчас правительство прорабатывает комплекс мер по защите граждан от мошенников, в том числе обсуждается регулирование оборота банковских карт, создание правовых инструментов контроля рынка сделок с недвижимостью, введение ответственности за незаконный оборот сим-карт. В рамках принятого закона также создается антифрод-платформа, которая объединит банки, операторов связи, госорганы. Система позволит оперативно обмениваться данными о подозрительных операциях и блокировать преступные схемы до того, как они нанесут ущерб гражданам.