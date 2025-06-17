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В Омске начались работы по восстановлению ливневой канализации на Красном Пути

На участке у Омского ГАУ весной наблюдались размытия грунта.

Источник: Комсомольская правда

В Омске начались работы по восстановлению ливневой канализации на Красном Пути. Этот участок дороги вызывал большие нарекания у автолюбителей и пешеходов. Минувшей весной с коротким промежутком из-за размытия проезжей части в кювет съехали сразу два автобуса с пассажирами.

Работы по восстановлению ливневой канализации на участке Красного Пути — от улицы Березовой до дома 2А по проспекту Мира — стартовали на прошлой неделе. В рамках текущих работ будет устроено щебеночное основание, а затем залит бетон. Лоток ливневой канализации будет иметь следующие габариты — ширину 60 см и глубину около 70 см. Протяженность ремонтируемого участка составляет 1,5 километра. Кроме того, здесь установят новый гранитный бортовой камень, который обеспечит не только функциональность, но и эстетическую привлекательность улицы.

Для соблюдения единого архитектурного стиля города используется гранит Мансуровского месторождения. Этот прочный и долговечный материал уже зарекомендовал себя на других омских улицах, где успешно применяется для благоустройства.

Ранее мы писали, что депутаты Омского горсовета вынесут решение о повышении стоимости проезда.