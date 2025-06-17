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В Москве около станции метро «Теплый Стан» построят и реконструируют дороги

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило проект планировки улично-дорожной сети вблизи станции метро «Теплый Стан». Постановление по данному вопросу подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Источник: РИА "Новости"

«Проект предусматривает реорганизацию свыше 3 км дорог, включая строительство проектируемых проездов № 1226 (от улицы Михаила Грешилова до проектируемого проезда № 5408) и № 1229, реконструкцию проектируемых проездов № 1224 и № 5408, участков улиц Профсоюзная, Михаила Грешилова (от Новоясеневского проспекта до проектируемого проезда № 1226 в направлении Голубинской улицы)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для пассажиров наземного городского транспорта установят современные остановочные павильоны. Для пешеходов обустроят дополнительные тротуары и наземные переходы, для велосипедистов — велодорожки.

«Реализация проекта планировки позволит улучшить транспортное обслуживание территории комплексного развития, ограниченной Профсоюзной, Голубинской улицами и МКАД», — заверили в мэрии.