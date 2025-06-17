В Москве около станции метро «Теплый Стан» построят и реконструируют дороги

«Проект предусматривает реорганизацию свыше 3 км дорог, включая строительство проектируемых проездов № 1226 (от улицы Михаила Грешилова до проектируемого проезда № 5408) и № 1229, реконструкцию проектируемых проездов № 1224 и № 5408, участков улиц Профсоюзная, Михаила Грешилова (от Новоясеневского проспекта до проектируемого проезда № 1226 в направлении Голубинской улицы)», — говорится в сообщении.