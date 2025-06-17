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Фото: началась скандальная стройка 10-этажного офисника прямо во дворе на улице Осипенко

На улице Осипенко, 11 будет построен новый «офисник». Его возведут вопреки недовольству местных жителей. Планируется, что офисное здание возвысится на 10 этажей, при этом парковка офисника будет рассчитана всего лишь на 9 мест.

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На улице Осипенко, 11 будет построен новый «офисник». Его возведут вопреки недовольству местных жителей. Планируется, что офисное здание возвысится на 10 этажей, при этом парковка офисника будет рассчитана всего лишь на 9 мест.