Фото: началась скандальная стройка 10-этажного офисника прямо во дворе на улице Осипенко

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На улице Осипенко, 11 будет построен новый «офисник». Его возведут вопреки недовольству местных жителей. Планируется, что офисное здание возвысится на 10 этажей, при этом парковка офисника будет рассчитана всего лишь на 9 мест.
На улице Осипенко, 11 будет построен новый «офисник». Его возведут вопреки недовольству местных жителей. Планируется, что офисное здание возвысится на 10 этажей, при этом парковка офисника будет рассчитана всего лишь на 9 мест.
На улице Осипенко, 11 будет построен новый «офисник». Его возведут вопреки недовольству местных жителей. Планируется, что офисное здание возвысится на 10 этажей, при этом парковка офисника будет рассчитана всего лишь на 9 мест.