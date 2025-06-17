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В Самаре началась стройка скандального офисника во дворе на улице Осипенко

В Самаре начали возводить очередное офисное здание во дворе жилого дома на улице Осипенко.

В Самаре начали возводить очередное офисное здание во дворе жилого дома на улице Осипенко, 11. Планируется постройка в 9 этажей.

После того как новость о проекте распространилась, против него выступили местные жители. Они собирали подписи в прокуратуру и просили помощи. Старожилы вспоминали, что раньше на месте стройки находилось утиное озеро и многие утки прилетают к своему старому дому по старой памяти.

Ранее мы писали сначала о планах по строительству. Тогда стало известно, что здание обойдется в 226 миллионов рублей. Примечательно, что рядом с домом уже есть бизнес-центр «Портал». ВолгаНьюс сообщает, что новую стройку будут вести бенефициары «Портала» — строительная компания «Трансформер».

Корреспондент «МК в Самаре» побывал на месте строительства и запечатлел начавшийся процесс:

Видимо, усилия жителей по сохранению части двора оказались тщетными.

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