В Самаре началась стройка скандального офисника во дворе на улице Осипенко

В Самаре начали возводить очередное офисное здание во дворе жилого дома на улице Осипенко, 11. Планируется постройка в 9 этажей.
После того как новость о проекте распространилась, против него выступили местные жители. Они собирали подписи в прокуратуру и просили помощи. Старожилы вспоминали, что раньше на месте стройки находилось утиное озеро и многие утки прилетают к своему старому дому по старой памяти.
Ранее мы писали сначала о планах по строительству. Тогда стало известно, что здание обойдется в 226 миллионов рублей. Примечательно, что рядом с домом уже есть бизнес-центр «Портал». ВолгаНьюс сообщает, что новую стройку будут вести бенефициары «Портала» — строительная компания «Трансформер».
Корреспондент «МК в Самаре» побывал на месте строительства и запечатлел начавшийся процесс:
Видимо, усилия жителей по сохранению части двора оказались тщетными.
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