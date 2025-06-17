В Башкирии хотят увековечить память о Николае Красникове

Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов предложил увековечить память о 20-кратном чемпионе мира по мотогонкам на льду Николае Красникове, трагически погибшего 16 июня в ДТП. Об этом он сообщил на церемонии прощания с титулованным спортсменов сегодня, 17 июня.
«Я хочу обратится к нашей федерации мотоспорта, к всероссийской федерации мотоспорта. Безусловно, мы должны посвятить в память о Николае Олеговиче крупные всероссийские соревнования, а позже, я надеюсь, эти соревнования должны быть международного уровня. В связи с тем, что глава Башкирии находится в командировке в Москве, он не смог присутствовать, но мы еще раз хотим передать слова глубокого соболезнования».
Руководитель спортивного ведомства добавил, что внесет предложения Радию Хабирову, чтобы «увековечить память великого человека, гражданина, человека мира».
«Уверен, что это мы сделаем на самом высоком уровне, на том уровне, на котором все делал наш друг, великий спортсмен и человек, которого мы будем помнить всегда», — добавил Руслан Хабибов.
Мотогонщик Дмитрий Буланкин, который выступал вместе с Николаем Красниковым, назвал его «добрым, отзывчивым, который всегда шел навстречу, помогал, из любых ситуаций находил правильный выход».
«Очень сильный духом человек, таким я его и запомню», — сказал он.