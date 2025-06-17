В Башкирии хотят увековечить память о Николае Красникове

«Я хочу обратится к нашей федерации мотоспорта, к всероссийской федерации мотоспорта. Безусловно, мы должны посвятить в память о Николае Олеговиче крупные всероссийские соревнования, а позже, я надеюсь, эти соревнования должны быть международного уровня. В связи с тем, что глава Башкирии находится в командировке в Москве, он не смог присутствовать, но мы еще раз хотим передать слова глубокого соболезнования».