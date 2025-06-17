Ростовские ВУЗы объявили сроки приемной кампании 2025 года

Согласно опубликованной информации, ДГТУ откроет приемную кампанию 20 июня. На сайте ВУЗа уже размещены условия приема на общих основаниях, перечень льготных категорий абитуриентов,
ЮФУ также начнет прием заявлений 20 июня. Абитуриенты, которым необходимо сдавать вступительные экзамены, смогут подать документы до 15 июля, остальные — до 25 июля. Необходимый пакет документов можно предоставить лично или отправить по почте. В приемной комиссии возможно будет получить оперативный ответ на информацию по набранным баллам или результатам экзаменов. Аналогичные сроки действуют в РостГМУ, поясняют в сообщении.
РГУПС установил те же даты начала приемной кампании на бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру. Для претендентов на бюджетные места крайние сроки выпадают на 15 июля (с вступительными испытаниями) и 25 июля (только ЕГЭ). Заявления на платное обучение будут принимать до 20 августа.