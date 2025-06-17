Ростовские ВУЗы объявили сроки приемной кампании 2025 года

Согласно опубликованной информации, ДГТУ откроет приемную кампанию 20 июня. На сайте ВУЗа уже размещены условия приема на общих основаниях, перечень льготных категорий абитуриентов, в т. ч. для участников СВО и членов их семей. Документы поступающих в университет будут принимать до 20 июля, а для участвующих в конкурсе только по результатам ЕГЭ — до 25 июля.