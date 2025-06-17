В Ростовскую область из Москвы передадут 214 единиц коммунальной техники

Ростовская область безвозмездно получит от Москвы 214 единиц коммунальной техники. Речь, в том числе, идет о дорожных машинах, тракторах, уличных пылесосах и поливальном оборудовании. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Юрий Слюсарь.