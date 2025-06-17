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В Ростовскую область из Москвы передадут 214 единиц коммунальной техники

Коммунальная техника из Москвы будет убирать улицы в 16 территориях Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область безвозмездно получит от Москвы 214 единиц коммунальной техники. Речь, в том числе, идет о дорожных машинах, тракторах, уличных пылесосах и поливальном оборудовании. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Юрий Слюсарь.

— У нас в регионе — острый дефицит коммунальной техники. Чтобы снять остроту этой проблемы, обратились за поддержкой в мэрию Москвы, — пояснил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Технику будут использовать круглый год в 16 территориях области. Новые машины выйдут на улицы Новочеркасска, Донецка, Волгодонска, Шахт, Сальского, Октябрьского сельского, Красносулинского, Усть-Донецкого, Целинского, Константиновского, Тацинского, Неклиновского, Ремонтненского, Матвеево-Курганского, Верхнедонского и Зимовниковского районов.

Юрий Слюсарь поручил решить все организационные вопросы по постановке техники на учет. Донской глава также поблагодарил за помощь вице-спикера Госдумы Викторию Абрамченко и мэра Москвы Сергея Собянина.

Напомним, ранее Москва передала Ростову-на-Дону 15 автобусов «ЛиАЗ».

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