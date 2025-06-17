Трех жителей Перми будут судить за кражу

В Пермском районе завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Перми 2003, 2002 и 1989 годов рождения. Молодых людей обвиняют в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение. Кроме того, 21-летнему пермяку предъявлено обвинение в еще одной краже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Установлено, что в феврале самый младший фигурант приехал в гости к знакомому в д. Кондратово Пермского муниципального округа. Они выпили, а затем пермяк отправился прогуляться и по дороге заглянул на территорию стройплощадки. В незапертой бытовке ему обнаружил электроинструменты. Молодой человек сложил имущество на сумму более 120 тысяч рублей в хозяйственные мешки и вынес за территорию. Потом с помощью приятеля, которому не рассказал о краже, вывез похищенное на его велосипеде. Часть чужого имущества он оставил у друга, а остальное отвез домой, рассчитывая пользоваться инструментами. Похищенное изъято и возвращено потерпевшему.
На следующий день пермяк снова приехал в деревню. Вместе с двумя приятелями злоумышленник проник на территорию производственной базы. Нетрезвые фигуранты похитили четыре автомобильных колеса с дисками стоимостью свыше 60 тысяч рублей, после чего на такси вывезли их в Пермь. Спустя несколько дней, осознав, что совершили кражу, приятели решили вернуть колеса владельцу через сервис доставки.
Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.