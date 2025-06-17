Трех жителей Перми будут судить за кражу

Установлено, что в феврале самый младший фигурант приехал в гости к знакомому в д. Кондратово Пермского муниципального округа. Они выпили, а затем пермяк отправился прогуляться и по дороге заглянул на территорию стройплощадки. В незапертой бытовке ему обнаружил электроинструменты. Молодой человек сложил имущество на сумму более 120 тысяч рублей в хозяйственные мешки и вынес за территорию. Потом с помощью приятеля, которому не рассказал о краже, вывез похищенное на его велосипеде. Часть чужого имущества он оставил у друга, а остальное отвез домой, рассчитывая пользоваться инструментами. Похищенное изъято и возвращено потерпевшему.