Делегация из Иркутской области посетила международный форум в Китае

В Шэньяне (Китай) прошел второй международный форум регионов-побратимов провинции Ляонин. В нем принимала участие делегация из Иркутской области, в состав которой вошли председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова, главы комитетов Виталий Перетолчин и Виктор Побойкин.
Всего на мероприятии присутствовали более 400 представителей 10 стран. Все они являются побратимами китайской провинции Ляонин, как и Приангарье — сотрудничество с нашим регионом насчитывает более 30 лет. Кроме того, 15 лет назад была подписана декларация о парламентском взаимодействии. Взаимодействие приносит реальные результаты: в прошлом году в ходе визита нашей делегации в Шеньян было заключено более десяти соглашений о сотрудничестве в различных сферах.
Участников форума приветствовал губернатор провинции Ван Синьвэй.
Александр Ведерников, выступая на форуме, напомнил о стратегическом взаимодействии России и Китая, а так же между Приангарьем и представителями провинции.
— Мы готовы к расширению гуманитарного, культурного, научного и образовательного взаимодействия, — отметил Александр Ведерников.
В рамках визита делегаты побывали в Ляонинском университете, который уже долгие годы ведет совместную работу с Иркутским госуниверситетом.