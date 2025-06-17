Делегация из Иркутской области посетила международный форум в Китае

Всего на мероприятии присутствовали более 400 представителей 10 стран. Все они являются побратимами китайской провинции Ляонин, как и Приангарье — сотрудничество с нашим регионом насчитывает более 30 лет. Кроме того, 15 лет назад была подписана декларация о парламентском взаимодействии. Взаимодействие приносит реальные результаты: в прошлом году в ходе визита нашей делегации в Шеньян было заключено более десяти соглашений о сотрудничестве в различных сферах.