Ученые объяснили, почему мозг женщин уязвим к алкоголю

Ученые выяснили, что у женщин с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, уровень микроглии — клеток, защищающих мозг, заметно ниже, чем у здоровых женщин. У мужчин с аналогичным диагнозом подобной разницы не выявлено. Это говорит о том, что иммунная система мозга у женщин может истощаться быстрее, чем у мужчин.
Сканирование мозга участников исследования показало, что в норме у женщин активность микроглии выше, чем у мужчин. Однако у страдающих зависимостью женщин отмечалось значительное снижение этих клеток, особенно в области мозжечка. Это сопровождалось ухудшением когнитивных функций, включая планирование и решение задач, а также более высоким уровнем тревожности.
«Пара бокалов запускает реакцию микроглии. Но если это происходит ежедневно в течение нескольких лет, то клетки просто “сдаются”», — пояснила руководитель исследования, профессор психиатрии Йельской медицинской школы Келли Коскроув.
Авторы исследования отмечают, что их работа подчеркивает необходимость учитывать половые различия при разработке методов лечения алкогольной зависимости. Кроме того, укрепление общего иммунитета — через сон, физическую активность и здоровое питание — может положительно повлиять на восстановление функций мозга у женщин.
Проект финансировался Национальными институтами здравоохранения США и Йельским университетом.
Американские врачи весной выразили обеспокоенность ростом потребления алкоголя среди женщин в возрасте от 30 до 40 лет. По их данным, это связано с увеличением числа госпитализаций, заболеваний печени и, возможно, с ростом случаев рака груди. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Addiction, женщины, достигшие 35 лет в 2018—2019 годах, на 60% чаще сообщали о признаках алкогольной зависимости, чем их сверстницы в 1990-х. При этом, как показало другое исследование (JAMA Network Open), смертность, связанная с алкоголем, среди женщин растет быстрее, чем среди мужчин. Эксперты также предупреждают: даже один бокал в день может увеличить риск рака молочной железы на 10%.