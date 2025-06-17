Ученые объяснили, почему мозг женщин уязвим к алкоголю

Американские врачи весной выразили обеспокоенность ростом потребления алкоголя среди женщин в возрасте от 30 до 40 лет. По их данным, это связано с увеличением числа госпитализаций, заболеваний печени и, возможно, с ростом случаев рака груди. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Addiction, женщины, достигшие 35 лет в 2018—2019 годах, на 60% чаще сообщали о признаках алкогольной зависимости, чем их сверстницы в 1990-х. При этом, как показало другое исследование (JAMA Network Open), смертность, связанная с алкоголем, среди женщин растет быстрее, чем среди мужчин. Эксперты также предупреждают: даже один бокал в день может увеличить риск рака молочной железы на 10%.