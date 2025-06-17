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В больнице Симферополя мужчине отказали в помощи — начата проверка

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости Крым. По факту ненадлежащего оказания медицинской помощи в одной из симферопольских больниц прокуратура организовала проверку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в минувшее воскресенье возле горбольницы № 6 в Симферополе лежал травмированный мужчина, и якобы ему никто не оказал должной медицинской помощи.

«По предварительной информации, 15 июня текущего года мужчине, обратившемуся в одно из учреждений здравоохранения города Симферополя, необходимая медицинская помощь оказана ненадлежащим образом», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, в ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению должностными лицами больницы требований законодательства при оказании врачебной помощи.