В больнице Симферополя мужчине отказали в помощи — начата проверка

Ранее в соцсетях появилась информация, что в минувшее воскресенье возле горбольницы № 6 в Симферополе лежал травмированный мужчина, и якобы ему никто не оказал должной медицинской помощи.
«По предварительной информации, 15 июня текущего года мужчине, обратившемуся в одно из учреждений здравоохранения города Симферополя, необходимая медицинская помощь оказана ненадлежащим образом», — говорится в сообщении прокуратуры.
Как отметили в ведомстве, в ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению должностными лицами больницы требований законодательства при оказании врачебной помощи.