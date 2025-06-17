Лукашенко сказал, что надо сделать всем белорусам на даче

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что надо сделать всем белорусам на приусадебном участке, сообщила пресс-служба президента.
Белорусский лидер высказался насчет актуальной темы о наличии в торговле картофеля. Лукашенко решил прямо ответить всем, кто сокрушается из-за этого, и подчеркнул, что нужно приучать к труду современную молодежь.
На семинаре-совещании глава Беларуси сказал не заблуждаться насчет того, что белорусская молодежь будет работать также, как предыдущие поколения.
— Вы заблуждаетесь или сами себя обманываете. Не будет. Это другая молодежь, — уверен он.
Глава Беларуси заметил, что молодые люди думали, что картошка растет в интернете. Но добавил, что это не так, и что картошка растет в поле. А тем временем в обществе «ноют — начиная от деревни до районного центра и городов», и что это делают люди, которые имеют свои дачи. Поэтому Лукашенко сказал, что белорусам следует делать на своих дачах.
— Что вы ноете, что вы воете? У нас хватает семян. Ну так вы две борозенки для себя (посадите. — Ред.), чтобы два мешка картошки (выросло. — Ред.). Высаживайте на этом клочке земли или в деревнях. В деревне же не обрабатывают участки, — подчеркнул глава страны.
И, резюмируя, добавил, что в жизни ничего не придумали другого, кроме как работать для того, чтобы что-то иметь.
— Не горбатимся — будет плохо. Наша молодежь к этому не привыкла. И если вы думаете, что разговорами мы ее приучим, — ничего подобного, — констатировал белорусский президент.
Мы писали, что Александр Лукашенко сказал белорусам посадить «хотя бы по две бороздки» картофеля.
А еще глава республики сказал, что делать белорусам, если не хотят войны: «Шутки в сторону».
Также лидер Беларуси напомнил чиновникам о своих важных поручениях: «Это вопрос жизни и смерти».