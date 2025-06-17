Лукашенко сказал, что надо сделать всем белорусам на даче

Глава Беларуси заметил, что молодые люди думали, что картошка растет в интернете. Но добавил, что это не так, и что картошка растет в поле. А тем временем в обществе «ноют — начиная от деревни до районного центра и городов», и что это делают люди, которые имеют свои дачи. Поэтому Лукашенко сказал, что белорусам следует делать на своих дачах.