Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 18 июня 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Каслинская, 97-А — с 09.00 до 17.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— пр. Победы, 358 — с 09:30 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Нахимова, 2, 4, 4-А, 8, 10, 12, 12-Б; Якутская, 3, 5; Чайкиной, 1, 3, 3-А; Машиностроителей, 9, 12, 12-А — с 09.00 до 20.00.
Отключение электроэнергии:
— Туруханская, 32, 33, 35; Днепровская, 4, 6, 12; Новороссийская, 21, 23; Цимлянская, 3, 3-А, 5, 5-А, 9, 9-А, 11, 11-А, 17 — с 08.00 до 16.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Дегтярева, 57-А; Социалистическая, 44 (подъезды 1, 2); Ш. Металлургов, 33-А; Коркинская, 5 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Громова, 7 (подъезды 1, 2); Кузнецова, 10 (подъезды 5, 6); Челябинская, 22 (подъезд 3); Северная, 7 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— пос. Смолино, ч/с: Летописная, 4-А-17; Заманиха, 77−105; Изумрудная, 22−45; пер. Ласковый, 1−9; Вологодская, 10; Жасминовая, 2 — с 12.00 до 18.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Танкистов, 150-В, 154-А — с 09.00 до 17.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Энгельса, 45 (подъезды 1−4), 47 (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.