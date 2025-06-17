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В Самаре 21 июня пройдет премьера фильма Бакура Бакурадзе «Снег в моем дворе»

21 июня в 18:00 в самарском филиале Третьяковской галереи состоится показ художественного фильма «Снег в моем дворе» (16+) режиссёра Бакура Бакурадзе.

21 июня в 18:00 в самарском филиале Третьяковской галереи состоится показ художественного фильма «Снег в моем дворе» (16+) режиссёра Бакура Бакурадзе. Повторные показы пройдут 5 июля в 18:00 и 12 июля в 19:00.

Фильм рассказывает о двух мужчинах — Гиви и Леване, которые после тридцатилетнего перерыва возобновляют общение через социальные сети. Один живёт в Москве, другой — в Тбилиси. Их объединяют общие воспоминания и стремление понять собственное прошлое.

Картина получила приз за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Шанхае, а также стала лауреатом премий «Ника» и «Белый слон».

Адрес: ул. Ново-Садовая, 149. Вход — по билетам.

Ранее мы писали, что 28 и 29 июня в театре оперы и балета пройдет показ хореографического спектакля «Крылья. Время любить» (12+).

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