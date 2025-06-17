В Самаре 21 июня пройдет премьера фильма Бакура Бакурадзе «Снег в моем дворе»

Фильм рассказывает о двух мужчинах — Гиви и Леване, которые после тридцатилетнего перерыва возобновляют общение через социальные сети. Один живёт в Москве, другой — в Тбилиси. Их объединяют общие воспоминания и стремление понять собственное прошлое.