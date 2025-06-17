В правительстве Иркутской области обсудили укрепление взаимоотношений с Китаем

Обсуждались различные направления для сотрудничества. В частности, медицина: профильное министерство с нашей стороны и соответствующий комитет китайской провинции наши общие интересы как в сфере обмена опытом, так и в плане возможностей по размещению на нашей территории центра традиционной китайской медицины. Кроме того, в последние годы активно развивается медицинский туризм.