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В правительстве Иркутской области обсудили укрепление взаимоотношений с Китаем

В мероприятии приняли представители Народного правительства провинции Хэйлунцзян.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области прошло совещание, посвященное расширению сотрудничества с китайской провинцией Хэйлунцзян. Приангарье представлял председатель регионального правительства Константин Зайцев, гостей — заместитель Председателя Народного Правительства провинции Хэйлунцзян Юй Цзянь. Константин Зайцев напомнил, что соглашение между регионами России и Китая было заключено еще в 2012 году и за прошедшие годы партнерские отношения активно развивались.

— Китайские регионы — наши основные стратегические партнеры, они занимают первое место среди ведущих торговых партнеров Иркутской области. По итогам 2024 года, экспорт увеличился по сравнению с данными 2023 года на 16,8%.

Обсуждались различные направления для сотрудничества. В частности, медицина: профильное министерство с нашей стороны и соответствующий комитет китайской провинции наши общие интересы как в сфере обмена опытом, так и в плане возможностей по размещению на нашей территории центра традиционной китайской медицины. Кроме того, в последние годы активно развивается медицинский туризм.

Немало совместных проектов действует и в образовании, в том числе в виде обмена студентами и проведения различных обучающих мероприятий.

Прорабатывается несколько инвестиционных проектов, в том числе в сфере лесной промышленности, проводятся совместные культурные мероприятия.