Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый мурал в Прикамье посвящен Пере-богатырю

В Кудымкаре открыли мурал «Пера-богатырь» на здании Коми-Пермяцкого этнокультурного центра.

В Кудымкаре открыли мурал «Пера-богатырь» на здании Коми-Пермяцкого этнокультурного центра. Былинный герой и охотник Пера изображен в окружении птиц, животных и растений.

Авторы работы, художники Иван Махомет и Мария Нестёркина, пояснили, что сосредоточились на узнаваемом образе героя, чтобы его было легко визуально отличить от других былинных богатырей коми-пермяцкого эпоса. В основу художественного замысла легла интерпретация литографии коми-пермяцкого художника-графика Виталия Онькова.

Торжественная презентация мурала началась со спектакля «Пера и Зарань». После этого пермские художники и сотрудники этнокультурного центра провели для детей серию мастер-классов, например, по стрит-арту, обвинской росписи, кастомизации и витражной росписи посуды.