Новый мурал в Прикамье посвящен Пере-богатырю

Авторы работы, художники Иван Махомет и Мария Нестёркина, пояснили, что сосредоточились на узнаваемом образе героя, чтобы его было легко визуально отличить от других былинных богатырей коми-пермяцкого эпоса. В основу художественного замысла легла интерпретация литографии коми-пермяцкого художника-графика Виталия Онькова.