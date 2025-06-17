Новый мурал в Прикамье посвящен Пере-богатырю

В Кудымкаре открыли мурал «Пера-богатырь» на здании Коми-Пермяцкого этнокультурного центра. Былинный герой и охотник Пера изображен в окружении птиц, животных и растений.
Авторы работы, художники Иван Махомет и Мария Нестёркина, пояснили, что сосредоточились на узнаваемом образе героя, чтобы его было легко визуально отличить от других былинных богатырей коми-пермяцкого эпоса. В основу художественного замысла легла интерпретация литографии коми-пермяцкого художника-графика Виталия Онькова.
Торжественная презентация мурала началась со спектакля «Пера и Зарань». После этого пермские художники и сотрудники этнокультурного центра провели для детей серию мастер-классов, например, по стрит-арту, обвинской росписи, кастомизации и витражной росписи посуды.