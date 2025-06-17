Милиция сказала, что стало с собакой, избиением которой возмутился Лукашенко

В УВД Гродненского облисполкома сообщили, что к административной ответственности привлекли хозяйку пса, так как домашний питомец проживал у нее без регистрации. Но еще к административной ответственности за выгул собаки без поводка и намордника привлекли гродненца, которому еще предъявили жестокое обращение с животным. За жестокое обращение с животным фигуранту грозит штраф до 15 базовых величин (до 630 белорусских рублей в июне 2025-го).