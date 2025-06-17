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Милиция сказала, что стало с собакой, избиением которой возмутился Лукашенко

Милиция сказала, что стало с собакой, на избиение которой отреагировал Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители сказали, чем закончилась история с избиением собаки в Гродненской области, на которую отреагировал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили на СТВ.

Напомним, видео жестокого обращения с псом сняли в тот момент, когда хозяйка собаки уехала на сессию в Минск. За питомцем женщина попросила присмотреть знакомого, не ожидая жестокости с его стороны.

То, как мужчина бьет собаку, снял один из жителей микрорайона. Видео быстро распространилось в сети. Правоохранители отреагировали на ролик и нашли виновного. После чего милиция сказала, что будет белорусу за видео с избиением собаки в соцсетях.

А не так давно и белорусский президент Беларуси отреагировал на избиение собаки в Гродненской области.

В УВД Гродненского облисполкома сообщили, что к административной ответственности привлекли хозяйку пса, так как домашний питомец проживал у нее без регистрации. Но еще к административной ответственности за выгул собаки без поводка и намордника привлекли гродненца, которому еще предъявили жестокое обращение с животным. За жестокое обращение с животным фигуранту грозит штраф до 15 базовых величин (до 630 белорусских рублей в июне 2025-го).

Отмечается, что избитый пес не имеет последствий после неприятной истории. Собака осталась у владелицы.

Еще Александр Лукашенко сказал, что надо сделать всем белорусам на даче.

Тем временем СК сообщил, что белорус пытался купить ребенка для сексуальной эксплуатации за 200 рублей.