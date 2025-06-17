В Самаре пройдут мероприятия патриотического проекта «Культурный десант 45/25»

В рамках форума состоятся выступления писателей, общественных деятелей и представителей культуры, показ фильма и симфонический концерт. Участие в пленарных заседаниях, встречах и просмотрах примут Герои России, поэты, режиссёры и музыканты. Программу завершит концерт-симфония «Русскому Донбассу» в исполнении Донецкого симфонического оркестра, хора имени А. В. Александрова и солистов.