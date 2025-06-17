В Самаре пройдут мероприятия патриотического проекта «Культурный десант 45/25»

21 июня в Самаре состоятся мероприятия всероссийского проекта «Культурный десант 45/25» (6+), посвящённого сохранению исторической памяти и осмыслению современной культурной миссии страны. Город примет эстафету после Казани и Нижнего Новгорода.
Цель проекта — с помощью искусства и живого диалога напомнить о подвигах прошлого и настоящего, объединить творческое сообщество вокруг тем национальной идентичности, Победы и будущего культуры.
Основные события программы пройдут на двух площадках: в кинотеатре «Художественный» им. Т. А. Ивановой (ул. Куйбышева, 105) и в Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141).
В рамках форума состоятся выступления писателей, общественных деятелей и представителей культуры, показ фильма и симфонический концерт. Участие в пленарных заседаниях, встречах и просмотрах примут Герои России, поэты, режиссёры и музыканты. Программу завершит концерт-симфония «Русскому Донбассу» в исполнении Донецкого симфонического оркестра, хора имени А. В. Александрова и солистов.
Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив, Правительствами Самарской и Нижегородской областей. Символом проекта стало судно «Метеор 120Р», оснащённое ИИ и следующее по маршруту по Волге.
Для посещения мероприятий требуется регистрация на сайте и получение QR-кода.
Ранее мы писали, что самарская премьера фильма «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе пройдет 21 июня в Третьяковской галерее.
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