В Башкирии услугами социального такси воспользовались более 900 пассажиров

В Башкирии полгода работает служба «Социальное такси», созданная по инициативе главы региона Радия Хабирова. За это время более 900 человек с инвалидностью совершили более 2,5 тысяч бесплатных поездок.
Проект реализуется на базе геронтологического центра «Именлек». Как пояснила министр труда и соцзащиты Ленара Иванова, для перевозок используются восемь автомобилей «Лада Гранта» и один специализированный транспорт для колясочников. В дальнейших планах у властей приобретение машины с подъемником для лежачих пациентов.
Премьер-министр Андрей Назаров уточнил, что услуга доступна для поездок к государственным учреждениям, больницам и социальным объектам в Уфе. При этом жители других городов республики могут воспользоваться такси, находясь в столице.
Чаще всего пассажиры ездят в медучреждения и реабилитационные центры, но популярны и поездки в театры, музеи и другие культурные места. Власти планируют расширить географию сервиса и список доступных направлений.
Уточняется, что каждый человек с инвалидностью I группы или ребенок-инвалид может заказать такси до четырех раз в месяц. Для этого нужно заранее позвонить по бесплатному номеру: 8−800−787−77−77.
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