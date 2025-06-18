В Калининграде заметили «летучих голландцев». Фото

У берегов Калининградской области очевидцы заметили «летучих голланндец» — корабли, которые будто бы парили над гладью Балтийского моря. Фото опубликовал Telegram-канал Mash.
Это явление называется фата-моргана — оптическая иллюзия, при которой объекты, которые находятся на горизонте (например, корабли, здания или даже острова), кажутся искаженными, приподнятыми или «плавающими» в воздухе.
Явление возникает, когда лучи света преломляются при прохождении через слои воздуха с разной температурой и плотностью — чаще всего в жаркую погоду над водной поверхностью или асфальтом.
Так, когда теплый воздух находится над холодным, свет «заворачивается», и наш глаз воспринимает отдаленный объект как находящийся выше, чем он есть на самом деле. Отсюда и эффект «летучих голландцев», как будто корабли парят над морем.
Название «Фата-Моргана» произошло от имени волшебницы Моргана — сестры короля Артура, — которую считали способной создавать миражи, чтобы сбивать с пути моряков.
Ранее над Казахстаном заметили неопознанные летающие объекты. Ученые заявили, что это был космический мусор.