Вячеслав Федорищев сообщил об итогах совещания Госсовета по промышленности

По словам Вячеслава Федорищева, перед Госсоветом по промышленности в данный момент поставлено несколько первоочередных задач. Речь идет о сохранении специализированных информационных систем и подходов для работы с высокотехнологичными проектами, обеспечении гибких механизмов поддержки компаний, особенно тех, что находятся в санкционном списке и совершенствовании финансового администрирования.