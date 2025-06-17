Вячеслав Федорищев сообщил об итогах совещания Госсовета по промышленности

16 июня в Москве состоялось заседание Госсовета по промышленности, на котором обсудили поддержку технологичных проектов в условиях новых правил, связанных с системой «Электронный бюджет». Об этом сообщил губернатор Самарской области.
Главной темой заседания под председательством Вячеслава Федорищева стала процедура финансирования важных и высокотехнологичных проектов в условиях новых унифицированных правил, введенных в 2025 году. Сейчас у институтов развития возникают сложности, так как все процессы должны проходить с казначейским сопровождением через систему «Электронный бюджет», отметил глава региона в своем телеграм-канале.
По словам Вячеслава Федорищева, перед Госсоветом по промышленности в данный момент поставлено несколько первоочередных задач. Речь идет о сохранении специализированных информационных систем и подходов для работы с высокотехнологичными проектами, обеспечении гибких механизмов поддержки компаний, особенно тех, что находятся в санкционном списке и совершенствовании финансового администрирования.
«В том числе казначейское сопровождение для многоэтапных технологических проектов», — добавил в своем тг-канале Вячеслав Федорищев.
Кроме того, обсудили производство высокотехнологичных медизделий, таких как бионические протезы, ортопедические приспособления, адаптивная одежда, спортинвентарь для людей с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующую задачу поставил президент России.
«К 2030 году повысить удовлетворенность наших защитников и всех граждан качеством медицинской реабилитации», — напомнил губернатор.
Для достижения этой цели комиссия по промышленности наметила три направления работы: ограничение импортозамещения, если существуют отечественные аналоги; упрощение процедуры сертификации и включения технических средств реабилитации и медизделий в реестр отечественной продукции; поддержка российских вузов и индустрий, взаимодействующих в рамках научно-производственных объединений (НПО).
Озвученные в ходе заседания инициативы будут продвигать на федеральном уровне, заключил Вячеслав Федорищев.
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