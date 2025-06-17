Ролик со стаканом воды на космической станции посеял сомнения в Сети

Сам ролик был снят в 2021 году, однако сторонники конспирологических теорий обратили внимание на него только сейчас. На кадрах из космоса видно, что вода как ни в чем не бывало продолжает оставаться в стакане. Пользователи заявили, что в условиях невесомости она должна была давно покинуть стакан и летать в воздухе в виде сфер.