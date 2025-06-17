Ролик со стаканом воды на космической станции посеял сомнения в Сети

Видео с китайской космической станции «Тяньгун» посеяло сомнения в соцсетях: оно окончательно убедило многих приверженцев теории заговора в том, что люди никогда не покидали Землю. Поводом стало завирусившееся в соцсетях видео, на котором вода не покидает сосуд, несмотря на невесомость. Об этом сообщает Daily Mail.
Сам ролик был снят в 2021 году, однако сторонники конспирологических теорий обратили внимание на него только сейчас. На кадрах из космоса видно, что вода как ни в чем не бывало продолжает оставаться в стакане. Пользователи заявили, что в условиях невесомости она должна была давно покинуть стакан и летать в воздухе в виде сфер.
«Можете считать меня сумасшедшим, но если бы я летел по орбите Земли со скоростью 17,5 миль в час в условиях невесомости в окружении сложных компьютеров, я бы, наверное, не стал рисковать и оставлять открытый стакан с водой на столе», — написал один из пользователей.
Многие пользователи пришли к выводу, что видео было снято в зоне действия земной гравитации, а не на орбите. «Да, это подделка. Они не в невесомости», — написал другой пользователь.
На самом деле у данного явления есть рациональное объяснение, его представил историк космонавтики из Чикагского университета Джордан Бимм. В комментарии агентству AP он отметил, что молекулы воды притягиваются друг к другу и к стеклу. Поэтому при отсутствии внешних сил вода остается «собранной» внутри стакана.
«Вода состоит из слабоположительных атомов водорода и слабоотрицательных атомов кислорода, которые притягиваются друг к другу, как противоположные концы магнита. Это придает воде очень сильное поверхностное натяжение, благодаря которому она “прилипает” к поверхности стакана», — объяснил ученый.
Сам ролик был снят для образовательной программы «Класс Тяньгун», в которой китайские тайконавты демонстрируют детям эксперименты с водой в условиях невесомости. В китайской соцсети Weibo можно найти начало ролика, на котором будет видно, как один из астронавтов аккуратно наполняет стакан с помощью соломинки и ставит его на стол, где он удерживается липучкой. Как подчеркивают специалисты, подобные опыты невозможны без учета физики микрогравитации.
Аналогичные эксперименты проводились ранее и на МКС. В них участвовала итальянская женщина-астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Саманта Кристофоретти. По ее словам, в открытом сосуде в космосе вода действительно остается внутри и достать ее оттуда, просто наклонив сосуд, практически невозможно. Именно поэтому космонавты на орбите пьют из специальных пакетов с трубочками.
Во время урока тайконавты также продемонстрировали еще одно свойство воды в условиях невесомости, погрузив в стакан шарик для пинг-понга. На Земле шарик всплыл бы на поверхность, но в космосе он остается на дне.