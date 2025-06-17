Более 7 млн пассажиров перевезли поезда ЦППК 11−15 июня

«В День России поезда ЦППК перевезли 1,4 млн пассажиров — на 300 тыс. больше, чем в прошлом году. Всего с 11 по 15 июня, накануне Дня России и в длинные выходные, посвященные государственному празднику, на поездах компании отправились более 7 млн пассажиров. Чаще всего в эти дни совершали поездки по Ярославскому направлению — 1,2 млн за все выходные. Более 1,1 млн и около 950 тыс. пассажиров проехали по Казанскому и Курскому направлениям соответственно», — говорится в сообщении.