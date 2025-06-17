Метеоролог Позднякова рассказала, когда в Москву вернется летняя погода

Сегодня, 17 июня, в столичном регионе ожидается ухудшение погодных условий: в ближайшие два часа начнется дождь и прогремит гроза, при этом порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. «Вечерняя Москва» узнала у главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, когда в город вернется летняя погода и ждать ли повышения температур в ближайшее время.
По словам метеоролога, из-за влияния теплого атмосферного фронта, который пересечет столичный регион, сегодня местами прогремит гроза и пройдет дождь. На этой неделе погода сильно не поменяется — дожди не стихнут, а температура воздуха продолжит падать.
— Последующие сутки, со среды на четверг, 18−19 июня, и с четверга на пятницу, 19−20 июня, станут самыми дождливыми, потому что погоду будет определять высотный циклон, центр которого расположится практически над самой Москвой. Благодаря этому к нам будет поступать более холодный воздух из верхних слоев атмосферы, поэтому температура воздуха будет невысокой как в ночные, так и дневные часы, — предупредила Позднякова.
Не улучшатся погодные условия и к выходным:
— К воскресенью, 22 июня, столбики термометров в ночные часы покажут всего плюс 6−11 градусов, что ниже климатической нормы на 5−6 градусов. В дневные часы в воскресенье показатели термометров не превысят плюс 20 градусов, и для этого периода месяца на улице будет достаточно прохладно. Такая погода не является комфортной для отдыха, — сообщила метеоролог.
На следующей неделе в городе будет небольшое количество осадков, а температура немного подрастет, однако летняя жара в столицу пока не вернется:
— Сейчас все расчеты показывают, что в последнюю неделю июня ночи станут теплее, а максимальная температура воздуха днем будет колебаться около плюс 25 градусов. Но это не настоящая летняя жара, к которой мы привыкли.
Зато после ливней и гроз, которые наблюдались в Москве в июне, июль обещает быть менее дождливым, добавила эксперт.
— Можно сказать, что июнь выполнил норму осадков, поэтому в следующем месяце их будет меньше. Однако среднесуточные показатели столбиков термометров не достигнут рекордных тепловых значений. Не стоит ожидать, что воздух в июле прогреется до плюс 30 градусов, пока что предпосылок к этому нет, — заключила метеоролог.
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин также рассказал «ВМ», что со среды, 17 июня, температура воздуха в городе будет снижаться, и предсказал очередную волну потепления.