Метеоролог Позднякова рассказала, когда в Москву вернется летняя погода

— Последующие сутки, со среды на четверг, 18−19 июня, и с четверга на пятницу, 19−20 июня, станут самыми дождливыми, потому что погоду будет определять высотный циклон, центр которого расположится практически над самой Москвой. Благодаря этому к нам будет поступать более холодный воздух из верхних слоев атмосферы, поэтому температура воздуха будет невысокой как в ночные, так и дневные часы, — предупредила Позднякова.