Ученые опровергли миф о том, что одиночество приближает смерть

«Как 15 сигарет в день»
О том, что одиночество сокращает жизнь пожилых людей, говорят результаты многочисленных исследований. В одном из них даже утверждается, что одиночество столь же вредно для здоровья, как выкуривание 15 сигарет в день. В частности, ранее об этом заявляли в Гарвардском университете.
Однако новое масштабное исследование, проведенное международной группой ученых, опровергает эти предположения, продемонстрировав, что хотя одиночество и распространено среди пожилых людей, оно напрямую не связано с повышенным риском преждевременной смерти.
Ученые из Канады, Финляндии и Новой Зеландии, статья которых опубликована в Journal of the American Medical Directors Association, проанализировали данные о более чем 380 тысячах граждан этих стран в возрасте 65 лет и старше, живущих у себя дома, а не в домах престарелых, и сравнили риск скончаться в течение ближайшего года между теми из них, кто одинок, и теми, кто нет.
Оказалось, что у людей, чувствующих себя одиноко, риск умереть в течение одного года даже ниже, чем у их более социализованных ровесников. В своих расчетах исследователи учитывали состояние здоровья, возраст и другие факторы риска ранней смерти.
Всё намного сложнее
В статье отмечается, что зачастую о своем одиночестве сообщали люди, находящиеся в сравнительно хорошей физической форме, но не получающие поддержки от семьи или друзей, в то время как их ровесники с очень плохим здоровьем, но имеющие много социальных контактов, на одиночество не жаловались. Все это говорит о том, что утверждение «одиночество убивает пожилых людей» неверно, это гораздо более комплексная проблема.
«Причинно-следственная связь между возрастными изменениями в состоянии здоровья, одиночеством и смертностью остается неясной. Например, одиночество может быть следствием, а не причиной ухудшения здоровья», — отмечают ученые.