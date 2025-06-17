Ученые опровергли миф о том, что одиночество приближает смерть

Ученые из Канады, Финляндии и Новой Зеландии, статья которых опубликована в Journal of the American Medical Directors Association, проанализировали данные о более чем 380 тысячах граждан этих стран в возрасте 65 лет и старше, живущих у себя дома, а не в домах престарелых, и сравнили риск скончаться в течение ближайшего года между теми из них, кто одинок, и теми, кто нет.