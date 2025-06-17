Все о черносливе: калорийность, витамины, полезные свойства и противопоказания

Чернослив по праву считается одним из самых полезных сухофруктов, богатым витаминами, клетчаткой и антиоксидантами. Однако его употребление требует умеренности, а некоторым людям он и вовсе противопоказан. Кроме того, при выборе чернослива важно обращать внимание на качество продукта, так как промышленные методы обработки могут ухудшить его свойства. Как получить максимум пользы от этого сухофрукта и избежать возможных рисков при употреблении, рассказывает «Газета.Ru».