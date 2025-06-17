«Гранд Сервис Экспресс» увеличит частоту курсирования поезда Москва — Феодосия

Поезд № 163/164 Москва — Феодосия отправляется с Павелецкого вокзала Москвы в 17:45 мск и прибывает в Феодосию через день утром в 08:30, чтобы не терялись дни отпуска. Из Феодосии поезд уходит в 15:55, сразу после выселения из отелей и санаториев. В Москву поезд приходит через день в 05:35.