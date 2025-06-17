Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии насмерть разбился 42-летний мотоциклист

Мужчина мог не справиться с управлением.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 июня, днем на улице Мирная в Сибае произошло смертельное ДТП. По информации республиканской Госавтоинспекции, 42-летний водитель мотоцикла Honda потерял управление, съехал на обочину и врезался в опору линии электропередач.

— К сожалению, мужчина скончался на месте до прибытия медиков, — добавили в ГАИ.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства происшествия. На месте работают следственно-оперативная группа и другие экстренные службы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.