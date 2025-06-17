В Башкирии насмерть разбился 42-летний мотоциклист

Сегодня, 17 июня, днем на улице Мирная в Сибае произошло смертельное ДТП. По информации республиканской Госавтоинспекции, 42-летний водитель мотоцикла Honda потерял управление, съехал на обочину и врезался в опору линии электропередач.
— К сожалению, мужчина скончался на месте до прибытия медиков, — добавили в ГАИ.
В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства происшествия. На месте работают следственно-оперативная группа и другие экстренные службы.
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