Только на четырех петербургских пляжах вода признана безопасной

С мая Межрегиональное управление Роспотребнадзора проверяет качество воды водных объектов в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области на предмет соответствия санитарным нормам. Увы, качество воды на большинстве петербургских пляжей оставляет желать лучшего.
К 17 июня специалисты провели исследование 72 проб воды, взятых в 9 различных акваториях (охвачено 24 городских пляжа) по показателям санитарно-химического, микробиологического и паразитологического состава. Результаты анализа показали, что только 4 пляжа безопасны для купания.
— Согласно результатам мониторинга, качество воды на четырех пляжах соответствует гигиеническим нормативам. Это 1-е Суздальское и 2-е Суздальское озеро, Ольгинский водоем в Выборгском районе, а также Безымянное озере в Красносельском районе, — перечисляют названия специалисты.
В Роспотребнадзоре также рассказали жителям Северной столице, где вода не соответствует санитарным требованиям:
— Нижнее Суздальское озеро — Выборгский район.
— Река Ижора (взрослый и детский пляжи) — Колпинский район.
— Пляжи Финского залива («Кронштадтский») — Кронштадтский район.
— Пляжи Финского залива («Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны», «Белые ночи»), Озеро Разлив («Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый») — Курортный район.
— Морские Дубки — Приморский район.
— Колонистский пруд — Пушкинский район.