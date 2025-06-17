Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Только на четырех петербургских пляжах вода признана безопасной

В региональном управлении Роспотребнадзора провели мониторинг состояния водных акваторий Санкт-Петербурга к 17 июня. Выяснилось, что только в 4 водоемах вода пригодна для купания. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

С мая Межрегиональное управление Роспотребнадзора проверяет качество воды водных объектов в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области на предмет соответствия санитарным нормам. Увы, качество воды на большинстве петербургских пляжей оставляет желать лучшего.

К 17 июня специалисты провели исследование 72 проб воды, взятых в 9 различных акваториях (охвачено 24 городских пляжа) по показателям санитарно-химического, микробиологического и паразитологического состава. Результаты анализа показали, что только 4 пляжа безопасны для купания.

— Согласно результатам мониторинга, качество воды на четырех пляжах соответствует гигиеническим нормативам. Это 1-е Суздальское и 2-е Суздальское озеро, Ольгинский водоем в Выборгском районе, а также Безымянное озере в Красносельском районе, — перечисляют названия специалисты.

В Роспотребнадзоре также рассказали жителям Северной столице, где вода не соответствует санитарным требованиям:

— Нижнее Суздальское озеро — Выборгский район.

— Река Ижора (взрослый и детский пляжи) — Колпинский район.

— Пляжи Финского залива («Кронштадтский») — Кронштадтский район.

— Пляжи Финского залива («Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны», «Белые ночи»), Озеро Разлив («Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый») — Курортный район.

— Морские Дубки — Приморский район.

— Колонистский пруд — Пушкинский район.