92-летняя китаянка ставит рекорды в отжиманиях и приседаниях

В Китае 92-летняя пенсионерка по фамилии Ли из провинции Хунань покорила соцсети своими спортивными достижениями. Ежедневно женщина выполняет 200 отжиманий, 100 приседаний и с легкостью вращает хулахуп, передает South China Morning Post.
«Может, мои отжимания не по стандарту, но я делаю их по 200 раз каждый день», — заявила Ли. Она занимается спортом в основном дома, так как из-за частых дождей ей неудобно выходить на улицу. Кроме физической активности, она придерживается привычки мыть ноги в горячей воде каждый вечер. По словам женщины, это помогает избежать судорог.
Ли отметила, что тренировки положительно влияют на ее самочувствие. «Раньше волосы были совсем седыми, а теперь начали темнеть», — рассказала она. Несмотря на возраст, женщина остается активной и подвижной.
После окончания педагогического колледжа в Чанше в 1959 году Ли много лет проработала воспитателем в детском саду. «Я люблю делать упражнения, которые обычно выполняют дети», — призналась она.
История Ли вызвала множество откликов в китайских соцсетях. Пользователи оставляют сотни комментариев с восторгом и завистью. «Мне 29, и я не могу сделать и 20 отжиманий!» — пишет один из них, а другой добавляет: «Она легенда!» — добавляет другой.
В Китае, где более 300 миллионов человек старше 60 лет, активные пенсионеры становятся все более популярными. Многие из них ведут спортивные блоги, тем самым вдохновляя других на заботу о здоровье в любом возрасте.
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