92-летняя китаянка ставит рекорды в отжиманиях и приседаниях

«Может, мои отжимания не по стандарту, но я делаю их по 200 раз каждый день», — заявила Ли. Она занимается спортом в основном дома, так как из-за частых дождей ей неудобно выходить на улицу. Кроме физической активности, она придерживается привычки мыть ноги в горячей воде каждый вечер. По словам женщины, это помогает избежать судорог.