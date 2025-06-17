Самара: взгляд архитектора из года 2025-го в 2036-й

Как мы уже писали, со Светланой Малышевой мы познакомились на одной из стратегических сессий, посвященных разработке стратегии социально-экономического развития Самары на период до 2036 года. Профессор Малышева участвовала в разработке аналогичного документа 13 лет назад, чье действие закончилось как раз в 2025-м. Тогда мы говорили про разницу в подготовке двух стратегий развития Самары.
Публикуем вторую часть нашего большого интервью, первая часть — здесь.
Про Самару, Казань и Суздаль.
— Самара значительно преобразилась к Чемпионату мира по футболу, к 2018 году, как Казань к празднованию своего 1000-летия в 2005 году…
— Изначально многие сомневались, что мы вообще успеем подготовиться к мундиалю — говорили, что ничего не получится, все будет в спешке, не успеем обустроить турмаршруты. Но в итоге успели: стадион построили, вложились в исторический центр, обновили дороги, тротуары, фасады зданий вдоль гостевых маршрутов. Да, делалось многое второпях, но городская среда Самары действительно улучшилась.
Если сравнивать с Казанью, то там такой рывок произошёл на 15 лет раньше. Татарстан по максимуму воспользовался федеральными программами. И, в отличие от Самары, у них была сильная система планирования. В Казани работал исследовательский институт при правительстве республики, который заранее подготавливал проекты, и совместно с федеральными министерствами разрабатывал новые грантовые программы. В этом институте сформировалась команда специалистов, которые впоследствии переходили работать в органы управления. Благодаря этому Казань реализовывала проекты качественно и в срок — и это позволяло им получать финансирование на реализацию по следующим новым федеральным программам.
У нас, в Самарском регионе, к сожалению, не было ни такой команды, ни системного подхода. Мы, скорее, реагировали на ситуацию, чем планировали её заранее. И это — ключевое отличие. Но, и в Казани, несмотря на такую подготовленность, тоже были ошибки: некоторые исторические здания сносили в спешке, не успев привести в надлежащий вид, отреставрировать, а потом жалели об этом. Это как раз обратная сторона таких резких рывков. В идеале же обновление исторической городской среды должно идти планово и системно — без спешки, но и не затягиваться надолго.
— Многие дома в исторической части Самары были признаны аварийными и расселены, хотя, по словам жителей, они находились в хорошем состоянии. Были даже пикеты с требованием остановить снос. Есть мнение, что дома вносили в списки аварийных формально, а в некоторых случаях речь шла о поджогах. Что вы об этом думаете?
— Да, действительно, история неоднозначная. Некоторые дома были расселены по объективным причинам — признаны аварийными или в рамках реализации других программ, таких как КРТ (комплексное развитие территории). Но в ряде случаев это вызывало вопросы. Жители исторических деревянных домов писали, что боятся пожаров — и не из-за плохой проводки, а потому что подозревают умышленные поджоги.
Случались истории, когда дома признавались аварийными без качественной экспертизы. Люди говорили: «Фасад крепкий, фундамент целый, крыша в порядке» — а дом включен в список на снос. Важно понимать, что многие из деревянных домов — это постройки срубленные из лиственницы или дуба, они могут при своевременном ремонте простоять ещё не одно десятилетие. Да, у них могли быть протечки крыши, могли сгнить нижние венцы сруба, но всё это ремонтируется. Проблема в том, что оценка состояния не должна проводиться по внешним характеристикам здания: перекошена дверь, завалился пристрой — значит, аварийный. При этом не каждый исторический дом — памятник архитектуры. Но это всё равно может быть добротное историческое здание, в котором люди хотят и могут жить. Конечно, некоторые исторические кварталы на периферии исторического центра Самары нуждаются в преобразовании. Но сносить всё подряд в историческом поселении — точно не выход.
— Часто при обсуждении исторического центра Самары звучит термин ЦГФО — «ценные градоформирующие объекты». Но что делать, если от этой исторической среды остался один-два дома, а остальная застройка уже современная? Насколько уместно в таком случае сохранять единичные здания, и не мешает ли это развитию и обновлению?
— Это очень важный вопрос. Сам термин — «градоформирующий объект» — подразумевает, что здание формирует средовую застройку исторических улиц, типичную для исторического центра. Но если оно осталось одно, без окружения, то его градоформирующая функция теряется. В таком случае, возможно, стоит говорить просто о «ценном здании», а не о среде как таковой. В настоящее время список ценных градоформирующих объектов утвержден, но некоторые здания были включены в список без уточнения степени сохранности исторической среды улицы.
Под руководством профессора Елены Ахмедовой совместно с Татьяной Вавилонской в 2005 г. на кафедре градостроительства в Архитектурно-строительном университете (с 2016 г. — Академия строительства и архитектуры СамГТУ) мы выполнили историко-архитектурные опорные планы исторических центров Самары и Сызрани. И уже тогда было предложено рассматривать историческую ценность не только отдельных зданий — памятников архитектуры, а признать значимость целостных участков исторических улиц, где здания с обеих сторон формируют городское пространство, где чувствуется именно среда.
Чем уникальна Самара?
— Сохранять нужно не отдельные здания, а целые улицы, кварталы и большие площади городской среды?
— Совершенно верно. Мы предложили целостным участкам исторических улиц присвоить статус ансамбля исторической застройки. Но тогда, в начале 2000-х, этот подход в законодательных документах был ещё не до конца прописан. Хотя сейчас, к счастью, к средовому подходу стали обращаться все чаще. В этом плане Самара уникальна. У нас сохранилось намного больше целостных фрагментов исторической среды в центре Самары, чем, скажем, в той же Казани или Нижнем Новгороде. Это способствовало присвоению ему в 2019 г. статуса исторического поселения регионального значения.
— Но Самара всё же не малый город вроде Суздаля. Как соблюсти баланс между сохранением и развитием?
— В этом как раз сложность. Суздаль — город небольшой, около девяти тысяч жителей, с практически законсервированным центром. Там можно просто аккуратно привести всё в порядок, отреставрировать объекты культурного наследия и ценные градоформирующие объекты, а ветхие жилые дома заменить или перестроить по «образцовым» проектам. А Самара — город-миллионник, с активными процессами градостроительной деятельности. Здесь невозможно использовать типовые решения для новой застройки в исторических кварталах, как того требует статус исторического поселения.
У нас в исторической среде Самары сложилось уникальное сочетание из разностилевой застройки: и эклектика, и конструктивизм, и модерн, которые просто невозможно повторить. Поэтому идея «воссоздать среду» по шаблону слишком упрощённая. Мы же не хотим, чтобы исторический центр стал бутафорией.
Про две крепости старой Самары.
— Насколько важно сохранять историческое наследие, когда мы говорим о развитии территории?
— Крайне важно. Например, немногие знают, что в Самаре были построены, с разницей в 120 лет, две крепости: первая деревянная крепость — в 1586 г., вторая крепость «Земляной замок» — в 1706 г. Это уникальный случай, когда вторую крепость возвели на новой территории восточнее первой на 200 метров. Земляной вал ромбовидной территории второй крепости проходил в границах современной южной части улицы Степана Разина и Хлебной площади.
— И есть шанс обнаружить первую крепость?
— Она, предположительно, находилась на территории бывшего завода клапанов в квартале № 2. По расчётам, глубина залегания — около 5−7 метров. И если при строительстве в послевоенное время заводских корпусов грунт на этой глубине был не затронут, то нас могут ждать потрясающие открытия. Археологи уже нашли в 2024 г. на территории первой крепости фрагменты апсидной части церкви — это важнейшие находки. К 450-летию Самары можно было бы показать людям, где именно началась история Самары и всего Самарского региона. Сделать на этом месте научно-просветительский парк и построить современный Молодежный конгресс-центр с археологическим музеем «Истоки Самары».