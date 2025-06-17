На Тамани нашли редкие винные артефакты V века до н.э

Находки включают бронзовую патеру редкой формы, аналог которой ранее был известен преимущественно по экземплярам из некрополей в Апулии и Македонии, а также бронзовый инструмент для отбора пробы вина. Всего таких инструментов в мире известно около десятка, большинство из них были найдены в Италии, Иллирии (древний регион на Балканах) и Центральной Греции.
Также среди артефактов бронзовая терка для сыра, связанная с греческими традициями винопития. Эти предметы, найденные в богатых погребениях, свидетельствуют о высоком статусе некрополя «Волна 1» и о проникновении греческих культурных практик на территорию Закубанья.
В сентябре сообщалось, что на территории Крыма в рамках Артезианской археологической экспедиции был обнаружен древний сосуд для смешивания вина с водой, датируемый