На Тамани нашли редкие винные артефакты V века до н.э

В сентябре сообщалось, что на территории Крыма в рамках Артезианской археологической экспедиции был обнаружен древний сосуд для смешивания вина с водой, датируемый VIII—VII вв. еками до н.э. По словам руководителя экспедиции Николая Винокурова, греческие вина того времени отличались высокой плотностью и насыщенностью, поэтому их традиционно разбавляли водой. В чистом виде вино пили лишь варвары — скифы и фракийцы — и, как считалось, это могло привести к помутнению рассудка.