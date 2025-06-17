Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Тамани нашли редкие винные артефакты V века до н.э

При раскопках античного некрополя «Волна 1» на Таманском полуострове археологи обнаружили уникальные бронзовые предметы V века до н.э., связанные с элитарной греко-италийской культурой винопития. Об этом говорится в публикации журнала «Вестник древней истории», который издает отделение историко-филологических наук РАН.

Находки включают бронзовую патеру редкой формы, аналог которой ранее был известен преимущественно по экземплярам из некрополей в Апулии и Македонии, а также бронзовый инструмент для отбора пробы вина. Всего таких инструментов в мире известно около десятка, большинство из них были найдены в Италии, Иллирии (древний регион на Балканах) и Центральной Греции.

Также среди артефактов бронзовая терка для сыра, связанная с греческими традициями винопития. Эти предметы, найденные в богатых погребениях, свидетельствуют о высоком статусе некрополя «Волна 1» и о проникновении греческих культурных практик на территорию Закубанья.

В сентябре сообщалось, что на территории Крыма в рамках Артезианской археологической экспедиции был обнаружен древний сосуд для смешивания вина с водой, датируемый VIII—VII вв.еками до н.э. По словам руководителя экспедиции Николая Винокурова, греческие вина того времени отличались высокой плотностью и насыщенностью, поэтому их традиционно разбавляли водой. В чистом виде вино пили лишь варвары — скифы и фракийцы — и, как считалось, это могло привести к помутнению рассудка.