Последние новости к вечеру 17 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 17 июня 2025 года.
МАГАТЭ зафиксировало «прямое воздействие» на атомный объект в Натанзе
Зафиксировано «прямое воздействие» на подземные обогатительные цеха объекта в Натанзе в центральной части Ирана. По данным МАГАТЭ, на объектах в Исфахане и Фордо изменений не выявлено.
ВС РФ ударили по военным объектам в Киевской области и Запорожье
Минобороны РФ сообщило о ночном ударе высокоточным оружием и БПЛА по объектам ВПК Украины под Киевом и в Запорожье. В ведомстве заявили, что все намеченные цели поражены.
Песков заявил о нежелании Израиля принимать посреднические услуги
Россия предлагала посредничество в конфликте Израиля и Ирана, но Тель-Авив не проявляет интереса к мирному урегулированию. Кремль призывает стороны конфликта к сдержанности.
КНДР поможет России с восстановлением Курской области
КНДР направит 1 тыс. саперов и 5 тыс. военных строителей для восстановления Курской области, сообщил Шойгу. Также планируется создать мемориалы в память о корейских воинах, участвовавших в освобождении региона.
Госдума приняла закон о защите русского языка
Государственная дума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве. Запрещается использовать иностранные слова в вывесках и названиях ЖК. Допускается перевод на другие языки, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления.