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Последние новости к вечеру 17 июня 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 17 июня 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 17 июня — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 17 июня 2025 года.

МАГАТЭ зафиксировало «прямое воздействие» на атомный объект в Натанзе

Источник: Reuters

Зафиксировано «прямое воздействие» на подземные обогатительные цеха объекта в Натанзе в центральной части Ирана. По данным МАГАТЭ, на объектах в Исфахане и Фордо изменений не выявлено.

ВС РФ ударили по военным объектам в Киевской области и Запорожье

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило о ночном ударе высокоточным оружием и БПЛА по объектам ВПК Украины под Киевом и в Запорожье. В ведомстве заявили, что все намеченные цели поражены.

Песков заявил о нежелании Израиля принимать посреднические услуги

Источник: Reuters

Россия предлагала посредничество в конфликте Израиля и Ирана, но Тель-Авив не проявляет интереса к мирному урегулированию. Кремль призывает стороны конфликта к сдержанности.

КНДР поможет России с восстановлением Курской области

Источник: Reuters

КНДР направит 1 тыс. саперов и 5 тыс. военных строителей для восстановления Курской области, сообщил Шойгу. Также планируется создать мемориалы в память о корейских воинах, участвовавших в освобождении региона.

Госдума приняла закон о защите русского языка

Источник: РИА "Новости"

Государственная дума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве. Запрещается использовать иностранные слова в вывесках и названиях ЖК. Допускается перевод на другие языки, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления.