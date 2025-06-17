В Самаре ищут метеоролога для прогнозирования погоды при ремонте дорог

Муниципальное бюджетное учреждение «Дорожное хозяйство» в Самаре объявило конкурс на поиск метеорологов. Согласно объявлению на сайте госзакупок, специалисты будут предоставлять информацию о погоде, включая температуру воздуха и вероятность осадков на текущий день, сутки и на 2−3 дня вперёд.