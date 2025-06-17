Разработан алгоритм, который ускорит создание магнитных сенсоров и материалов

Исследователи из МФТИ, «Сколтеха» (входит в группу ВЭБ.РФ), НИУ ВШЭ и их коллеги из Австрии и Канады под руководством доцента МФТИ Ивана Новикова разработали подход, который позволит в значительной степени ускорить разработку систем ИИ, способных просчитывать свойства так называемых парамагнитных материалов. Так физики называют класс веществ, которые сами по себе не обладают постоянным магнитным полем, но при попадании во внешнее поле они «намагничиваются» в направлении внешнего магнитного поля.