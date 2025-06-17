Житель Прикамья осужден за незаконное хранение оружия

Суд в Кунгуре приговор 67-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В феврале в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли обрез охотничьего ружья 16 калибра и патронташ с пустыми гильзами. Экспертиза показала, что изъятое ружье является огнестрельным гладкоствольным короткоствольным оружием, изготовленным кустарным способом с использованием деталей охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия «ИЖ ЗК», и пригодно для стрельбы.
Оружие фигуранту в 2013 году передал близкий родственник, который впоследствии умер. Кунгуряк знал, что должен сдать ружье, но продолжал незаконно хранить его у себя дома, не имея разрешения.
Суд признал жителя Прикамья виновным и приговорил к ограничению свободы сроком на 6 месяцев.