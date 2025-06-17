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Ростовская область получит 626 млн рублей на развитие туризма

Средства на развитие туризма выделят Ростовской области в рамках нацпроекта.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область до 2027 года получит на развитие туризма почти 626 млн рублей, 174,5 млн рублей из этих денег должны поступить уже в 2025 году. Средства Минэкономразвития России выделит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

524 млн рублей планируют направить на поддержку предпринимателей. Предполагается, что на выделенные средства в регионе обустроят пляжи, создадут новые маршруты, закупят оборудование для активного отдыха и возведут кемпинги.

Более 102 млн рублей пойдет на льготное кредитование строительства модульных гостиниц. Победители отбора смогут получить до 1,5 млн рублей на номер из федерального бюджета (не более 50% стоимости проекта) и 2−3% в виде софинансирования из областной казны.

К слову, за два предыдущих года на Дону реализовали девять подобных проектов, и после этого появились 182 новых номера в семи территориях региона.

— Сейчас работают 589 гостиниц и других мест размещения с 17 тысячами номеров, это позволяет одновременно принимать свыше 46 тысяч гостей. Раньше регион воспринимался как транзитный. Теперь туристы наслаждаются отдыхом от 5 до 7 дней, — отметила Виктория Абрамченко.

Добавим, по итогам первого квартала 2025 года Ростовская область вошла в топ-10 наиболее популярных направлений для внутреннего туризма.

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