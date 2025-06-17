Ростовская область получит 626 млн рублей на развитие туризма

Ростовская область до 2027 года получит на развитие туризма почти 626 млн рублей, 174,5 млн рублей из этих денег должны поступить уже в 2025 году. Средства Минэкономразвития России выделит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.