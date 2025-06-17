Ростовская область получит 626 млн рублей на развитие туризма

Ростовская область до 2027 года получит на развитие туризма почти 626 млн рублей, 174,5 млн рублей из этих денег должны поступить уже в 2025 году. Средства Минэкономразвития России выделит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.
524 млн рублей планируют направить на поддержку предпринимателей. Предполагается, что на выделенные средства в регионе обустроят пляжи, создадут новые маршруты, закупят оборудование для активного отдыха и возведут кемпинги.
Более 102 млн рублей пойдет на льготное кредитование строительства модульных гостиниц. Победители отбора смогут получить до 1,5 млн рублей на номер из федерального бюджета (не более 50% стоимости проекта) и 2−3% в виде софинансирования из областной казны.
К слову, за два предыдущих года на Дону реализовали девять подобных проектов, и после этого появились 182 новых номера в семи территориях региона.
— Сейчас работают 589 гостиниц и других мест размещения с 17 тысячами номеров, это позволяет одновременно принимать свыше 46 тысяч гостей. Раньше регион воспринимался как транзитный. Теперь туристы наслаждаются отдыхом от 5 до 7 дней, — отметила Виктория Абрамченко.
Добавим, по итогам первого квартала 2025 года Ростовская область вошла в топ-10 наиболее популярных направлений для внутреннего туризма.
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