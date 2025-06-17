Белорусские ученые нашли папоротник, который может прятаться под землей

Белорусские ученые на территории Беловежской пущи обнаружили популяцию редкого папоротника, сообщили в пресс-службе нацпарка.
Так, сотрудники научного отдела Беловежской пущи нашли крупную популяция ужовника обыкновенного, состоящую из 70 растений. Редкий папоротник растет в высокой траве на опушке леса, состоящего из пушистой березы и черной ольхи.
— Ужовник обыкновенный — это довольно необычный и редкий многолетний папоротник из семейства ужовниковых, представляющий собой древнюю, эволюционно обособленную ветвь растений, — разъяснили в пресс-службе.
Внешне и по своему строению этот папоротник заметно отличается от большинства известных папоротников. Интересно, что ужовник может годами жить под слоем почвы, питаясь за счет симбиоза с грибами. Листья редкого папоротника внешне похожи на ландыш или майник.
Уникальный папоротник, обнаруженный в преддверии Купалья, которое празднуют в Беларуси 7 июля, внесен в Красную книгу и нуждается в профилактической охране.
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