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Белорусские ученые нашли папоротник, который может прятаться под землей

Перед Купальем ученые нашли в Беларуси редкий папоротник, который прячется в земле.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские ученые на территории Беловежской пущи обнаружили популяцию редкого папоротника, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Так, сотрудники научного отдела Беловежской пущи нашли крупную популяция ужовника обыкновенного, состоящую из 70 растений. Редкий папоротник растет в высокой траве на опушке леса, состоящего из пушистой березы и черной ольхи.

— Ужовник обыкновенный — это довольно необычный и редкий многолетний папоротник из семейства ужовниковых, представляющий собой древнюю, эволюционно обособленную ветвь растений, — разъяснили в пресс-службе.

Внешне и по своему строению этот папоротник заметно отличается от большинства известных папоротников. Интересно, что ужовник может годами жить под слоем почвы, питаясь за счет симбиоза с грибами. Листья редкого папоротника внешне похожи на ландыш или майник.

Уникальный папоротник, обнаруженный в преддверии Купалья, которое празднуют в Беларуси 7 июля, внесен в Красную книгу и нуждается в профилактической охране.

Ранее мы писали, что нужно умыться росой, избавиться от старых вещей и исполнить другие приметы на Купалье в Беларуси 7 июля.

Тем временем синоптики сказали, какая погода будет летом 2025 года в Беларуси: «В июне тепло, в июле сухо и жарко, в августе — берем лейки».